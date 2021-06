Colpi d'arma da fuoco questa notte in via Casilincontrada, tra Casalone e Castelverde, alla periferia di Roma. Tre le persone rimaste ferite: si tratta di due fratelli di origine rom feriti dai proiettili, e un cittadino albanese di 26 anni, rinvenuto col volto completamente tumefatto. A quanto si apprende, proprio quest'ultimo verserebbe in condizioni molto gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tivoli e i colleghi del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi del caso. I feriti sono stati soccorsi e portati immediatamente in ospedale in codice rosso. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto, al vaglio dei militari che stanno indagando sul caso. In via Casilincontrada abitano i due fratelli, di cui uno 21enne con precedenti, e l'altro minorenne (17 anni) incensurato.

Colpi d'arma da fuoco a Castelverde, indagini in corso

I fatti sono avvenuti alle 4 del mattino. I militari sono arrivati sul posto non appena arrivata la segnalazione dei colpi d'arma da fuoco al 112, trovandosi davanti i tre feriti, di cui uno in condizioni critiche. Il cittadino albanese, infatti, sarebbe stato massacrato di botte ed è stato rinvenuto riverso a terra. Sarebbero invece non gravi le condizioni dei due fratelli colpiti dai proiettili. Secondo le prime informazioni l'arma per ferire i due fratelli non è stata trovata, il che fa presupporre che possa esserci una quarta persona coinvolta, che però si è allontanata dopo gli spari. Le indagini sono al momento in corso per chiarire i contorni di questa vicenda, al momento ancora in fase di accertamento. I carabinieri non stanno tralasciando nessuna pista e tutte le ipotesi sono al vaglio.