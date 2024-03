Ferisce con un colpo di fucile il figlio della ex e la rapisce: 18enne arrestato per tentato omicidio Dopo lo sparo è scappato in Francia sequestrando la madre del giovane: un 18enne è stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È stato rintracciato e arrestato ad Antibes, in Francia il ragazzo di 18 anni che lo scorso 3 marzo ha ferito con un colpo di fucile il figlio sedicenne della ex in zona Ponte Galeria, a Roma e ha sequestrato la madre del minorenne, costringendola a scappare con lui verso la Francia. I due avevano iniziato una relazione, che la donna aveva deciso di interrompere. Per questo il diciottenne, che non accettava la fine della loro storia, si è presentato davanti all'abitazione di Ponte Galeria, ha fatto fuoco contro la casa e, il giorno dopo, anche contro il figlio minorenne della ex.

Per il diciottenne, destinatario di un mandato di arresto europeo diffuso sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo i fatti di domenica scorsa, è scattato l'arresto poiché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un sedicenne, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro di una donna, madre del minorenne.

Cosa è successo: i colpi di fucile verso la casa

Come ricostruito dagli inquirenti, il diciottenne e la donna sarebbero stati legati da una relazione. Quando lei ha deciso di troncare, però, lui avrebbe dato in escandescenze. Nella giornata di sabato 2 marzo si sarebbe presentato davanti all'abitazione in cui lei viveva con il figlio sedicenne, avrebbe iniziato a minacciarla e a fare fuoco contro la casa, armato di fucile.

Il diciottenne è tornato davanti all'abitazione della donna anche il giorno dopo, domenica 3 marzo. Stavolta, anziché bloccarsi prima dell'entrata, ha scavalcato il cancello e ha iniziato ad esplodere colpi di fucile a distanza ravvicinata puntando verso la finestra della camera da letto. Ad essere colpito da uno dei proiettili, il figlio della donna, raggiunto in pieno volto.

Il sequestro della donna e la fuga

Una volta colpito il giovane, il diciottenne è entrato nell'abitazione e ha trascinato via con sé la donna, costretta a seguirlo fino in Francia. Soltanto una volta superato il confine, l'ha lasciata andare, facendosi giurare che non lo avrebbe denunciato. Il diciottenne, su cui era stato diramato un mandato di arresto europeo, è stato rintracciato in Francia, dove è stato arrestato e dove si trova adesso, in attesa di estradizione.

Sul caso hanno indagato i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria e della Compagnia di Ostia, con la collaborazione della polizia nazionale francese e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno.