Ragazzo di 18 anni ferito da un colpo di fucile alla tempia: ricoverato in ospedale È finito in ospedale con una ferita alla tempia provocata da un colpo di fucile un 18enne. Ricoverato al Bambino Gesù, non rischia di morire. Sarebbe stato vittima di un agguato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un ragazzo di diciotto anni è finito in ospedale, ferito da un colpo di fucile alla tempia. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 3 marzo, in via Vesime, in zona Piana del Sole a Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ponte Galeria e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia, che cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di risalire ai responsabili. Nessuna pista è esclusa, neanche che il giovane sia rimasto vittima di un agguato.

Secondo le informazioni apprese il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma autonomamente, con una ferita alla tempia di striscio, provocata a suo dire da un colpo di fucile. Non ha mai rischiato di morire ma è rimasto sempre vigile e le sue condizioni di salute fortunatamente non destano particolare preoccupazione. È stato medicato e tenuto sotto osservazione, per scongiurare complicazioni del suo stato di salute.