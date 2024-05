video suggerito

Spara in un bar a Sezze e colpisce una ragazza alla gamba: arrestato 37enne Arrestato con mandato di arresto internazionale l'uomo di 37 anni che lo scorso aprile ha fatto fuoco in un bar di Sezze. Lo sparo ha colpito una ventenne per errore, ferita ad una gamba.

A cura di Beatrice Tominic

A poco meno di un mese dai fatti è stato arrestato l'uomo di 37 anni che ha esploso un colpo di pistola nel bar di Sezze il 28 aprile scorso, colpendo per errore una ragazza di 20 anni ad una gamba. A distanza di quasi un mese, è stato arrestato l'uomo che ha sparato, seminando il panico in pieno centro città. Si tratta di un uomo di 37 anniche, dopo i fatti, è scappato in Romania, suo paese d'origine.

Il trentasettenne è stato arrestato nella giornata di ieri, domenica 20 maggio 2024, con un mandato di arresto europeo per resistenza a pubblico ufficiale e per diversi furti aggravati commessi nel territorio dei Monti Lepini.

Spari nel bar: la ragazza colpita per errore

La ragazza si trovava in uno dei tavolini del bar in centro città quando è stata colpita da un proiettile. C'era stata una rissa poco prima. Calci e pugni, ma sembrava essere finito il momento di caos. Poi uno del gruppo, invece, è tornato indietro, è entrato nel bar e ha puntato il barista all'addome. Lui ha allontanato la pistola, cambiando la traiettoria dell'arma. E il colpo è arrivato dritto sulla gamba della ventenne che si trovava insieme alla sorella e al compagno a qualche tavolo di distanza. Per caso.

La testimonianza dei genitori

"Le avevo detto di chiudersi in bagno. Mia figlia è rimasta in videochiamata con me dall'1, quando sono state chiamate le forze dell'ordine. Ma non è arrivato nessuno, neanche per sedare la rissa", ha spiegato a Fanpage.it la mamma della ragazza colpita per errore. "Lei continua a rivedere la scena. Mi ha detto di aver trattenuto le lacrime solo per non mostrarsi dolorante davanti a chi le ha sparato – continua – Ma a chi mi dice che è stata fortunata, che sarebbe potuto andare peggio, dico che non è così. Non doveva succedere, come è potuto accadere? Non siamo nel far west".