Furto a casa del vescovo Reina durante la messa: rubati centinaia di euro È un 40enne il ladro che ha rubato a casa del vescovo ausiliare di Roma Baldassarre Reina. È entrato nell'appartamento di via Cernaia, mentre il monsignore celebrava la messa e ha minacciato il fratello portandosi via centianaia di euro.

A cura di Alessia Rabbai

Il vescovo ausiliare di Roma Baldassarre Reina

Furto nell'appartamento del monsignor Baldassarre Reina, vescovo ausiliare di Roma e vice-garante della diocesi di Roma. Un ladro si è intrufolato nella sua abitazione in via Cernaia in zona Castro Pretorio, portandosi via centinaia di euro e una carta di credito. Pare che abbia messo a segno il colpo mentre il religioso stava celebrando la messa. Dunque il malvivente conosceva i suoi movimenti, li aveva studiati bene ed era a conoscenza del fatto che non fosse in casa.

La dinamica del furto in casa del vescovo Reina

Polizia e carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del ladro, lo hanno individuato, arrestato e portato in carcere. Si tratta di un quarantenne originario di Palermo. Come riporta Il Messaggero citando fonti dell'ambiente ecclesiastico pare che iil giorno del furto fosse andato nella chiesa in cui il monsignor Reina stava celebrando la messa, fingendo che volesse partecipare. La chiesa infatti si trova proprio vicino al suo appartamento. In realtà voleva solo assicurarsi che lui non fosse in casa. Così è entrato in azione, passando attraverso il cortile, diretto verso la sua abitazione.

Ha suonato al citofono per avere un'ulteriore conferma che in casa non ci fosse nessuno, ma ha risposto la nipote di Reina e ha aspettato che uscisse, per entrare nell'appartamento. Una volta dentro però si è reso contro che c'era il fratello del vescovo, ma la sua presenza non ha fatto desistere il malvivente, che lo ha minacciato ed è riuscito a portarsi via il denaro e una carta di credito, per poi scappare.

Il ladro arrestato e portato in carcere

Il vescovo Reina ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, subito sono partite le ricerche che hanno portato gli investigatori a rintracciare il ladro. Arrestato, è finito nel carcere di Regina Coeli e ora dovrà rispondere delle accuse a proprio carico davanti all'Autorità giudiziaria.