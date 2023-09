Spara con la pistola e si riprende, poi pubblica il video su Instagram: sequestrate oltre 40 armi Rinvenuto il video, i poliziotti hanno ritirato preventivamente le armi da fuoco e hanno sequestrato 44 armi bianche: denunciato per porto abusivo di armi.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Si è registrato con il telefonino mentre sparava alcuni colpi di pistola, poi ha publicato il video su Instagram: è così che gli agenti di Monteverde si sono messi sulle tracce di un uomo di 32 anni. Il trentaduenne, un cittadino italiano, è stato denunciato in stato di libertà, gravemente indiziato del reato di porto abusivo di armi.

Nel corso della perquisizione dell'abitazione, gli agenti del commissariato di Monteverde hanno scoperto che conservava in casa un intero arsenale: almeno cinque armi da fuoco, tutte correttamente registrate e più di quaranta armi bianche che, invece, non erano legalmente denunciate.

Il video online e le verifiche

Gli inquirenti hanno scoperto il video nel corso di alcuni monitoraggi online. Su Instagram il trentaduenne si mostrava mentre era intento a sparare alcuni colpi di revolver, mentre imbracciava e utilizzava le armi, legalmente detenute. Dopo aver visto il video in cui esplodeva gli spari, però, i poliziotti del commissariato di via Felice Cavallotti hanno deciso di procedere con il ritiro in via cautelare delle armi, per evitare che l'uomo potesse abusarne.

Il sequestro delle armi

In particolare, gli inquirenti hanno provveduto con il ritiro cautelare delle munizioni e della licenza di Porto di fucile e Porto di Fucile Tiro a Volo. Ritirate anche una pistola Tanfoglio Stock 2 cal 9×21; una rivoltella Smith and Wesson calibro 357 magnum; una carabina “SDM Sino Defence Manufacturing cal 7,62×39; un Fucile Winchester cl, 12 e 13 cartucce. sequestrate, inoltre, 44 armi bianche non denunciate all'autorità competente: è per il loro ritrovamento che è stato denunciato per porto abusivo di armi.