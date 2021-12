Spaccio di cocaina: bimba di 7 anni utilizzata come vedetta e per fare dosi dalla mamma e dalla nonna Operazione antidroga ai Castelli Romani: arrestate oggi, 14 dicembre, 8 persone. Nel giro di spaccio coinvolte madre e figlia che si servivano della bambina di 7 anni per confezionare la droga e fare da vedetta.

A cura di Beatrice Tominic

Nella mattina di oggi, 14 dicembre, i carabinieri di Frascati hanno effettuato un'operazione antidroga che ha riguardato i comuni Rocca di Papa e Velletri. Il giro di spaccio ha portato agli arresti in flagranza di reato di 2 persone e agli arresti domiciliari per altre 6. Si è scoperto che lo spaccio era gestito da due donne, rispettivamente madre e figlia, che spesso coinvolgevano anche una bambina di 7 anni, figlia dell'una e nipote dell'altra, per confezionare le dosi di cocaina o per fare da vedetta e segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Spesso la bambina si trovava nei sedili posteriori dell'automobile anche quando la mamma consegnava la droga ai clienti, sia uomini che donne, di diversa estrazione sociale ed età: non è escluso che si rivolgessero a loro anche alcuni minorenni. La vendita avveniva generalmente fra il primo pomeriggio e la notte inoltrata per le vie e i vicoli del paese di Rocca di Papa: si stimano oltre 50 episodi di spaccio di cocaina al giorno, per un totale di circa 2000 euro di entrate ogni giorno, 2500 euro nel fine settimana.

L'operazione e il sequestro

Le indagini che hanno portato alla scoperta del giro di spaccio sono partite nel gennaio 2021 e terminate nel mese di agosto a seguito di una perquisizione nei confronti della donna, madre della bambina, che era stata trovata in possesso di una grande quantità di denaro. La donna si era giustificata dichiarandolo come l'incasso giornaliero del bar di cui era titolare: lo stesso locale sembra essere stato acquistato con i proventi della vendita di stupefacenti e non è quindi esclusa l'ipotesi dell'auto-riciclaggio. Nel corso delle operazioni di oggi sono stati sequestrati, oltre a 250 grammi di cocaina, anche 20mila euro in contanti e materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga.