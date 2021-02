Un uomo di 46 anni è stato arrestato questo pomeriggio a Cinquina, in via Domenico Cavalca, con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Erano circa le 16.30 quando i residenti della zona, alla periferia di Roma, hanno udito degli spari in via Domenico Cavalca. C'è chi ha scritto sui social chiedendo cosa fosse accaduto, chi si è affacciato al balcone, e chi ha preferito chiudersi in casa e aspettare che tutto finisse. A quanto si apprende, a scatenare il panico sarebbe stato un tassista residente a Cinquina, sotto effetto di alcol e farmaci. Completamente fuori di sé, è sceso dal taxi in via Cavalca e ha sparato due colpi in aria, terrorizzando il quartiere. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, un ragazzo che si trovava dietro di lui con la macchina ha avuto la prontezza e il sangue freddo di ingranare la retromarcia e allontanarsi.

Spara in strada a Cinquina, arrestato

A quanto si apprende, il 46enne avrebbe tentato di sparare a un uomo con la sua bambina affacciati al balcone. Vedendoli fuori casa, avrebbe rivolto l'arma contro di loro, che non avrebbe però sparato perché inceppata. Numerose le segnalazioni al 112. Poco dopo sono intervenuti i poliziotti del commissariato Fidene, che sono riusciti a disarmare – non senza fatica – il 46enne, completamente fuori di sé. L'uomo era risalito in macchina e si era messo la pistola tra le gambe, ma quando ha visto arrivare i poliziotti l'ha ripresa in mano, scagliandosi contro gli agenti. Subito è stato bloccato e disarmato. Nel taxi aveva alcol e farmaci, che molto probabilmente aveva assunto in quantità prima di mettersi alla guida. Al momento si trova all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso, sono in corso accertamenti sul suo porto d'armi.