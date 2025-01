Sospensione idrica al Fleming 17 gennaio: vie ed orari in cui potrebbe mancare l’acqua

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Possibile sospensione del servizio idrico nel quartiere Fleming a Roma venerdì 17 gennaio. Ad informare i cittadini in una nota è il il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. "Come comunicato da Acea Ato2, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico".

Dove mancherà l'acqua a Roma il 17 gennaio: orari e strade

L'acqua potrebbe mancare o uscire dal rubinetto con minore pressione dalle ore 06.00 alle 22.00 di venerdì 17 gennaio. Le mancanze d’acqua o gli abbassamenti di pressione del flusso idrico potrebbero interessare: via G. Pecchio, via Francesco Saverio Nitti, via Gaetano Recchi, via Rodolfo Benini, via Francesco Borgatti, via Vincenzo Tangorra, via Tullio Martello, via Achille Loira. Potranno inoltre essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate.

Dove sono le autobotti per l'acqua al Fleming

Per tutta la durata dei lavori informa inoltre il presidente di Municipio, sarà predisposto lo stazionamento di autobotti per l'acqua in via Pecchio angolo via Nitti e via Loira angolo via Nitti, dove i cittadini potranno rifornirsi in caso di necessità. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800. 130. 335.