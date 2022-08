Sorprendono un ladro nella casa in ristrutturazione e vengono aggrediti: un arresto È accaduto a due coniugi andati nell’abitazione in ristrutturazione per un controllo quando, trovata la porta forzata, sono stati aggrediti.

A cura di Beatrice Tominic

Avevano avviato i lavori di ristrutturazione del loro appartamento in Circonvallazione Gianicolense e, per controllare lo stato di avanzamento dei lavori nell'abitazione, i due proprietari dell'immobile, marito e moglie, avevano deciso di recarsi nell'abitazione e controllare con i loro occhi i progressi. Una volta arrivati, però, hanno sorpreso una persona all'interno della casa: l'uomo, vedendoli, ha provato ad aggredirli.

L'arrivo nell'appartamento

Non appena arrivati nell'abitazione in fase di ristrutturazione, i due coniugi si sono immediatamente resi conto che qualcosa non andava: non erano ancora entrati nell'appartamento quando, dall'esterno, hanno immediatamente notato la serratura della porta d'ingresso forzata. La coppia ha comunque deciso di entrare e, una volta varcata l'entrata, hanno colto di sorpresa un uomo, a loro sconosciuto, di 40 anni. Sconvolti, hanno deciso di allertare ovviamente le forze dell'ordine. Comprese le intenzioni della coppia, l'uomo li avrebbe minacciati con un bastone di ferro, provando a strappare dalle mani di una delle due vittime il telefono. I due sono riusciti a respingere l'uomo e a scappare: una volta fuori casa, hanno finito di comporre il numero di emergenza unico (nue) 112 e segnalato la situazione, chiedendo aiuto ai militari.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere: non appena li ha visti, l'uomo ha provato a bloccare la porta d'ingresso per impedire che potessero entrare e avvicinarsi a lui. Senza successo, nel giro di pochi minuti l'intruso è, invece, stato fermato. I carabinieri poi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato l'uomo, un 40enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentato furto in appartamento, tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.