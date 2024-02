Sono tutti ragazzini tra i 12 e i 15 anni i protagonisti dell’aggressione al Gay Center di Roma I protagonisti dell’aggressione al Gay Center di Testaccio sono tutti ragazzini di età compresa tra 12 e 15 anni, probabilmente residenti nel quartiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sono quasi tutti giovanissimi, hanno tra i 12 e i 15 anni e sono guidati da un loro coetaneo i protagonisti dell'aggressione al Gay Center di via Luigi Galvani a Testaccio, Roma. Questa l'ultima novità emersa dalle prime indagini, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Le forze dell'ordine avrebbero già identificato i ragazzi che hanno attaccato la sede dell'associazione, come ha fatto sapere proprio il Gay Center a margine del sit in che si è tenuto nel pomeriggio di ieri: "La polizia ci ha comunicato che quella banda di ragazzini è stata identificata. Sono molto giovani e questo ci preoccupa perché è la conferma che l’omofobia trova spazio anche a scuola fra i più piccoli, perfino alle elementari".

I ragazzini sono arrivati davanti al Gay Center con mazze da baseball e fumogeni, hanno imbrattato il marciapiede e il muro arcobaleno con scritte discriminatorie e offensive. Come confermato anche a Fanpage.it da Alessandra Rossi, coordinatrice Gay Help Line 800 713 713, si tratta di ragazzini giovanissimi, che probabilmente risiedono nel quartiere: "Grazie alle telecamere, possiamo riuscire a vedere i volti dei vandali e a risalire alla loro identità. Avranno al massimo tredici anni, dai video si vede che sono giovanissimi. E sembra che siano tutti adolescenti del quartiere. Testaccio, Garbatella: sembra che vivano tutti in zona. Noi abbiamo subito sporto denuncia: ci auguriamo che vengano identificati nel minor tempo possibile. Siamo spaventati: sono piccoli di età, ma si muovono in gruppi di quattordici o quindici, portano con sé le mazze da baseball. Dovrebbe essere una preoccupazione di tutto il quartiere".