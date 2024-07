Sold out di tombe al Verano: tutti prenotati gli ultimi 739 loculi del Cimitero Monumentale

video suggerito

Tutto esaurito nel Cimitero monumentale del Verano a Roma, dove i cittadini hanno prenotato le ultime 739 tombe disponibili. Il bando pubblico per aggiudicarsele è stato indetto a giugno scorso su cimitericapitolini.it ed è scaduto lunedì 15 luglio 2024. Sono state oltre mille (1.017) le domande arrivate e Roma Capitale, che per l'acquisto dei loculi del Verano ha stimato un incasso di oltre due milioni di euro. Il tutto è avvenuto in tempi record.

A commentare il sold out del Verano l'assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi: "L’adesione dei romani a questo bando è stata molto positiva. Sono infatti pervenute più del doppio delle domande rispetto al precedente bando del 2022. Le risorse ottenute dal bando, stimate in circa due milioni di euro, saranno messe a disposizione di Ama per il potenziamento degli interventi per il decoro e la manutenzione di tutti i cimiteri capitolini". "Registriamo con soddisfazione la buona adesione al bando per le concessioni riservate ai soli cittadini residenti nel Comune di Roma e che avranno una durata trentennale" ha commentato il presidente di Ama S.p.a. Bruno Manzi.

Le concessioni disponibili messe a bando sono trentennali, partecipando al bando si poteva scegliere fra loculi posizionati nelle diverse file delle cappelle (prima, seconda, terza, quarta e quinta fila) con oneri concessioni da un minimo di 663,84 euro a 3.530,33 euro. L'incasso che arriverà a Roma Capitale dal bando verrà impiegato per incrementare le attività di Ama per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri della città.