Smog a Roma, via Tiburtina è la strada più inquinata della capitale: lo dice uno studio durato 5 anni La strada più inquinata di Roma è via Tiburtina. A dirlo uno studio della durata di cinque anni che ha analizzato i dati delle centraline di Arpa Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La via Tiburtina è la strada più inquinata della capitale. A dirlo uno studio svolto per la durata di cinque anni che si basa sulle rivelazioni da parte delle centraline di Arpa Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio. Nello studio, condotto dall'Università Lumsa in collaborazione con il Messaggero, sono stati analizzati i dati giornalieri registrati da 14 centraline sparse sul territorio della capitale dal primo gennaio del 2019 al 31 dicembre 2023, per un totale di 25.564 dati su diversi agenti inquinanti presenti nell'aria di Roma.

La via Tiburtina è la più inquinata di Roma

Via Tiburtina al primo posto, seguita da piazza Enrico Fermi all'Eur e dalla terza posizione, in ex aequo, di Acqua Bullicante e Cinecittà, dove le centraline di Arpa Lazio hanno evidenziato anche un'alta concentrazione di cocaina nell'aria nelle scorse settimane.

La via Tiburtina, in particolare, in media ha fatto registrare 36 sforamenti con un massimo raggiunto nel 2020, quando ne ha raggiunti 46. Sono, invece, 23 gli sforamenti in piazza Enrico Fermi all'Eur, 19 quelli di Preneste e Cinecittà.

Il commento

Una situazione che appare meno grave rispetto a ciò che si possa pensare. "Non possiamo lamentarci, le cose vanno bene. Soprattutto se se facciamo paragoni con altre città del Nord o aree del Centro Italia che presentano tassi di inquinamento maggiormente costanti – ha dichiarato il professor Antonello Maruotti, ordinario di Statistica e docente di Big Data Analitics – Le rilevazioni degli ultimi due anni, 2022 e 2023, segnano un miglioramento della qualità dell'aria testimoniato dal minor numero di blocchi del traffico". Poi ha precisato: "È importante ricordare che il valore limite giornaliero di Pm10 è di 50 microgrammi per metro cubo da non superare più di 35 volte l'anno".