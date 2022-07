Simona Ventura pubblica foto di Roma piena di rifiuti: “Che vergogna, a disposizione per aiutare” Simona Ventura ha pubblicato su Instagram un post dove mostra le strade di Roma piene di rifiuti. “Ogni angolo ti toglie il fiato, la monnezza ci fa però vergognare”.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza rifiuti Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simona Ventura a Roma e, nonostante le bellezze della città, non può fare a meno di notare una cosa: l'immondizia in strada che, complice il caldo torrido di questi giorni, produce un odore insopportabile. La città è sporca, i cassonetti strapieni e i miasmi non gradevoli. Ventura, come Elena Santarelli e Alessandro Gassman, ha denunciato la situazione, con un post su Instagram che ha già ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti.

"Dopo alcuni mesi eccomi a Roma. Al di là dei trentadue gradi (percepiti cinquanta), una città unica, in pieno boom turistico (come l’Italia intera). Ogni angolo ti toglie il fiato! La monnezza ci fa però vergognare!!! Soluzioni subito, la società civile c’è… Io, perlomeno, pronta a dare una mano!".

Le fa eco nei commenti anche l'attrice Sandra Milo, che risponde così al post di Simona Ventura: "Roma dà una brutta immagine di sé ai visitatori di passaggio, ai turisti venuti da lontano, a chi vi capita per lavoro e ai romani stessi che convivono con una realtà ormai al collasso".

Leggi anche Emergenza rifiuti: Gualteri sceglierà dove fare la nuova discarica di Roma tra sette aree

Impegnato da anni nella difesa dell'ambiente, Alessandro Gassman è stato uno dei primi vip a porre i riflettori sullo stato in cui versa Roma. Già nel 2015 lanciò l’appello #Romasonoio contro il degrado urbano, invitando i cittadini a pulire la città.

Più recenti invece le denunce social di Claudia Gerini, che ha dichiarato come "questa città è sporca non soltanto perché le persone sono incivili, ma perché nessuno la pulisce", e di Elena Santarelli, che ha pubblicato una foto dei rifiuti con la didascalia ‘Vacanze romane'. Un problema, quello dell'immondizia a Roma, che esiste da anni e che ogni estate si acuisce ancora di più, rendendo alcune zone della capitale invivibili.