Si tuffa per impressionare la fidanzata, ma sbatte su uno scoglio: ancora in coma, rischia la paralisi Il giovane, 33 anni, non ha mai ripreso conoscenza. Ha riportato lesioni al torace, ma soprattutto si sospetta la frattura di due vertebre, che potrebbe farlo rimanere paralizzato per tutta la vita.

A cura di Enrico Tata

Fabian C., 33 anni residente a Macerata, è ancora ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono ancora gravissime e rischia di restare paralizzato. Tutto per colpa di una bravata. Un tuffo fatto per impressionare la fidanzata a Ostia. Non si è accorto di uno scoglio, a causa del buio, e lo ha colpito in pieno, perdendo subito conoscenza.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dove i medici hanno deciso il trasferimento in codice rosso al San Camillo, data la situazione particolarmente grave. Il giovane non ha mai ripreso conoscenza. Ha riportato lesioni al torace, ma soprattutto si sospetta la frattura di due vertebre, che potrebbe farlo rimanere paralizzato per tutta la vita.

Il fatto è accaduto nel corso della serata di domenica. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 33enne ha deciso improvvisamente di tuffarsi in mare, probabilmente per impressionare la fidanzata e l'amica che era con lei. Ma a causa del buio non ha visto lo scoglio e quindi lo ha preso in pieno. Come detto, ha perso subito conoscenza e adesso sta lottando per restare in vita.

Le indagini sono ancora in corso. Stando a quanto si apprende, i tre giovani hanno trascorso la serata di sabato insieme. Lui e la fidanzata, infatti, erano andati a cena da un'altra ragazza che abita a Ostia. Poi hanno deciso di andare in spiaggia nei pressi del pontile di Ostia. Non si esclude che il giovane fosse ubriaco al momento dei fatti. Ipotesi, questa, ancora tutta da confermare.