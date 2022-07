Si schianta sul Raccordo a 300 km/h: neomelodico, auto di lusso e champagne al funerale di Nicholas Il funerale di Nicholas Orsus Brischetto, il ragazzo di 21 anni morto in seguito a un grave incidente sul Grande Raccordo Anulare, si è tenuto ieri a San Lorenzo Fuori Le Mura.

Il funerale di Nicholas Orsus Brischetto, il ragazzo di 21 anni morto in seguito a un grave incidente sul Grande Raccordo Anulare, si è tenuto ieri a San Lorenzo Fuori Le Mura. Parenti e amici lo hanno salutato presentandosi alla cerimonia con automobili di lusso, che hanno fatto rombare all'unisono per dare l'addio al ragazzo. Al funerale anche champagne e un cantante neomelodico. Fuori dalla chiesa lanciati palloncini blu e azzurri per ricordare il 21enne.

L'incidente in cui ha perso la vita Nicholas Orsus Brischetto

L'incidente è avvenuto di notte sul Grande Raccordo Anulare. A bordo di un'Audi c'erano Nicholas, al volante, un amico, che ha ripreso tutta la scena con lo smartphone, e una ragazza. Nel video si vedono gli instanti che hanno preceduto l'incidente, con il tachimetro che sfiorava i trecento chilometri all'ora. All'improvviso il giovane conducente ha perso il controllo della vettura e l'auto si è schiantata contro il guard rail. Il conducente è morto sul colpo, mentre i due amici che erano a bordo fortunatamente se la sono cavata con ferite non gravi.

Le parole di Sferaebbasta: "Non mettetevi alla guida se avete bevuto"

Il trapper Sferaebbasta ha voluto commentare l'incidente con queste parole pubblicate sul suo profilo Instagram: "Dopo la tragedia successa a Roma ci tengo a fare un appello a tutti i miei followers. Non mettevi alla guida se avete bevuto o se non siete in grado di guidare. Siamo tutti giovani e ci vogliamo tutti divertire. A tutti piacciono le feste, le serate e le belle macchine, però per favore usate sempre la testa: la vita è solo una e non ha prezzo".