Si schianta contro un’auto e fugge senza aiutare i feriti: denunciato un 19enne Al ragazzo è stata sequestrata la macchina, che non aveva copertura assicurativa. I due feriti non sono in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciannove anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo aver provocato un incidente ed essere fuggito. È successo lunedì pomeriggio a Roma, in zona Magliana. Le persone rimaste ferite nell'incidente, soccorse immediatamente dal 118, sono state portate in ospedale e non sono fortunatamente in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto tra la Ford Focus guidata dal 19enne e tra una Renault Modus. Dopo l'incidente, il 19enne è sceso dalla macchina ed è scappato a piedi, allontanandosi dal luogo del sinistro e senza controllare le condizioni delle altre persone coinvolte. Senza nemmeno degnarli di uno sguardo è scappato, cercando di disperdersi tra la folla delle vie limitrofe.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 e una pattuglia della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi. I vigili urbani hanno controllato le condizioni dei feriti, che sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso. Si tratta di due uomini di sessantatré e sessantanove anni che non hanno riportato fortunatamente lesioni gravi e che se la caveranno con alcuni giorni di prognosi.

Nel frattempo un'altra pattuglia della polizia locale giunta in ausilio ha individuato il 19enne, che stava cercando di fuggire. Gli agenti lo hanno visto mentre tentava di confondersi tra la folla di persone, e lo hanno fermato.

Il ragazzo è stato quindi fermato e identificato, dopodiché è stato denunciato per non essersi fermato a prestare soccorso e perché l'auto che guidava era priva di assicurazione. Anche per questo motivo, il mezzo è stato sequestrato.