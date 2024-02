Si schianta con l’auto contro un bus Cotral: anziano morto sul colpo Un uomo di 86 anni è morto questa mattina in un grave incidente stradale a Priverno, in provincia di Latina. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a Priverno, in provincia di Latina. Un uomo di 86 anni è morto dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un bus Cotral. Per lui non c'è stato praticamente nulla da fare, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia è avvenuta tra la Strada Provinciale Marittima e la Strada Provinciale Sonninese. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo dell'uomo dalla macchina, gli agenti della Polizia Locale di Priverno e i Carabinieri. Al momento sono ancora ignote le cause del sinistro, la cui dinamica è al vaglio da parte delle forze dell'ordine. Sul piatto varie ipotesi, tra cui un malore che avrebbe fatto perdere il controllo della Fiat Panda all'anziano, portandolo a invadere la corsia del Cotral contro il quale si è schiantato.

L'urto è stato molto violento, con l'anziano morto sul colpo. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che lo hanno tirato fuori dalla macchina, per poi affidare la salma agli operatori del 118, che hanno accertato il decesso. Illeso, ma sotto shock, il conducente del Cotral coinvolto nell'incidente. La sua versione sarà ascoltata dalle forze dell'ordine, in modo da chiarire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Da chiarire se il magistrato deciderà o meno di disporre l'autopsia sul corpo dell'anziano deceduto questa mattina. Successivamente sarà dato il nulla osta con la possibilità per la famiglia di fare il funerale e dare così l'ultimo saluto al proprio caro.