video suggerito

Si rompe una conduttura, enorme perdita d’acqua a Guidonia: strade come fiumi, sgomberati seminterrati Un’enorme perdita d’acqua ha allagato le strade di Guidonia Montecelio, comune alle porte di Roma. Disagi per la popolazione, strade chiuse e seminterrati sgomberati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enorme perdita d'acqua a Guidonia Montecelio: una conduttura idrica di grandi dimensioni si è rotta, allagando completamente diverse strade. Fiumi d'acqua si sono riversati per le vie del comune, tanto che i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a chiudere diverse strade e a sgomberare i piani seminterrati. Tantissimi i disagi per i cittadini, con conseguenze importanti soprattutto sul traffico e sulla viabilità. Sul posto sono arrivati il personale dell'Ufficio tecnico comunale, il sindaco Mauro Lombardo, la polizia municipale, e il gestore degli impianti pubblici.

Cosa abbia causato la perdita della conduttura, ancora non è chiaro. I Vigili del Fuoco stanno lavorando da questa mattina per portare la situazione alla normalità, ma al momento non si sa quando il guasto sarà riparato.

"Sia a Villanova sia a Villalba sono presenti tutti gli enti, in qualche maniera, interessati dalla rottura della condotta. I tecnici della Società "Acqua Marcia" sono impegnati nell'intervento di riparazione – la nota del comune di Guidonia Montecelio – Nel frattempo a Villanova, dove la situazione è più critica, stazioneranno tre autobotti, che saranno presenti in via Carlo Filangeri, via Tito Bernardini e via Ricciotti per fare fronte alla situazione di disagio dei residenti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti".

“La riparazione del danno presente sulla rete idrica comporterà la mancanza d'acqua e abbassamenti di pressione, in particolare a Villanova – ha dichiarato il sindaco Mauro Lombardo -. La presenza delle autobotti consentirà, per quanto possibile, di ridurre i disagi ai residenti. I tecnici sono al lavoro e, quindi, confidiamo si riesca a riparare la condotta al più presto”.