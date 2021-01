Si è presentato sotto casa della ex compagna nonostante gli fosse proibito da un divieto di avvicinamento. Per questo gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un quarantaduenne romano. L'uomo da circa due anni umiliava la ex convivente per motivi di gelosia. Episodi gravi che in più occasioni hanno richiesto l'intervento dei poliziotti. La donna, vittima delle vessazioni dell'ex compagno, non era convinta sul fatto di denunciarlo, ma grazie agli agenti del VII Distretto San Giovanni diretto da Antonio Soluri, ha preso coraggio e ha raccontato tutti i soprusi subiti. Una spirale di violenze che si è ripetuta per mesi, con vittima la donna, limitata nella sua libertà per i comportamenti dell'uomo. La vittima ha spiegato e concesso agli investigatori di mettere per iscritto quanto subito, aggravato dal fatto che le violenze avvenivano in casa, davanti agli occhi del figlio minorenne.

Ex violento arrestato e posto ai domiciliari

Raccolte le dichiarazioni della donna vittima delle violenze, gli agenti hanno inviato la documentazione al vaglio del questore Carmine Esposito, il quale alla luce di quanto riportato ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo. Nonostante questo i maltrattamenti sono continuati e così, unitamente alle denunce, i poliziotti hanno mandato documentazione fotografica e vari referti di pronto soccorso all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’allontanamento del quarantaduenne dall'abitazione in cui vivono la ex e suo figlio, con divieto tassativo di avvicinamento, pena l'arresto. E ciò è quanto avvento. L'uomo infatti, noncurante del provvedimento a suo carico e nonostante avesse un braccialetto elettronico antistalking, ha continuato a molestare anche fisicamente l’ex compagna. L'uomo è stato prontamente raggiunto e arrestato e ora si trova ai domiciliari.