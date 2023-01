Si fa un tatuaggio di una pantera con l’aiuto della mamma della fidanzatina: condannata la donna “Mamma, papà, voglio tatuarmi una pantera sulla gamba”, la richiesta di un ragazzo di 16 anni. Dopo il no dei genitori, il giovane si è fatto aiutare dalla mamma della fidanzatina.

A cura di Enrico Tata

"Mamma, papà, voglio tatuarmi una pantera sulla gamba", la richiesta di un ragazzo di 16 anni. Dai genitori arriva un categorico no. E allora lui si rivolge alla mamma della fidanzatina. Quest'ultima acconsente e garantisce per lui. Addirittura finge di essere la madre per ottenere il via libera dalla tatuatrice, dal momento che per eseguire il tatuaggio ai minori di 18 anni occorre il consenso dei genitori. La signora, una 48enne, è stata condannata dal giudice Sergio Natale a tre mesi di carcere con l'accusa di sostituzione di persona. La vicenda è stata raccontata oggi da Giulio De Santis sul Corriere della Sera.

I fatti risalgono all'estate del 2018. Come regalo per la promozione il ragazzo ha chiesto un tatuaggio, ma la madre ha detto di no. Per questo si è rivolto alla mamma della fidanzatina, a cui ha chiesto di accompagnarlo al negozio di tatuaggi. Lei ha accettato e ha fatto finta di essere uno dei suoi genitori per qualche ora. Si sono presentati come madre e figlio, ma la tatuatrice ha chiesto anche che venisse firmato un documento che attestasse quanto affermato a voce. E proprio quel foglio è la prova con cui la mamma del ragazzo ha potuto denunciare la donna. Una volta scoperto il tatuaggio della pantera, è andata su tutte le furie, si è recata al negozio di tatuaggi e, dopo aver scoperto la verità, si è rivolta alle autorità. In primo grado la donna denunciata è stata condannata a tre mesi per il reato di sostituzione di persona. "Anziché facilitare i rapporti tra genitore e figlio, la signora li ha messi contro. Ognuno si dovrebbe occupare dell’educazione dei propri figli", la tesi dell'avvocato della madre del ragazzo, Stefania Dangola.