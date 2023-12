Si arrampica sul balcone per prendere le chiavi dimenticate dentro casa ma precipita e muore Voleva recuperare le chiavi rimaste dentro casa, poi il volo di 12 metri: è morto così un operaio di 43 anni a Marcellina, vicino Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stava cercando di raggiungere il balcone di casa sua da una finestra condominiale per rientrare a casa: uscendo aveva dimenticato le chiavi dentro. Poi, però, è scivolato ed è precipitato per 12 metri: è morto così, giovedì scorso, Lucian C..

L'uomo, di origini romene, abitava da anni nella casa al secondo piano di via Oberdan a Marcellina, comune in provincia di Roma vicino a Guidonia Montecelio. Aveva 43 anni e lavorava come operaio. A ritrovare il corpo, poco dopo il volo dal balcone, è stato il fratello che ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma era troppo tardi.

L'arrivo dei soccorsi

Per il quarantatreenne non c'è stato niente da fare. Gli operatori del personale sanitario hanno raggiunto l'abitazione non appena allertati, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale. Una volta nell'abitazione hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto in quella terribile serata, come racconta il Messaggero.

Il quarantatreenne si è lanciato dalla finestra verso il balcone, con l'intento di aggrapparsi alla ringhiera. Ma l'inferriata a cui si è aggrappato dopo il salto verso il balcone non si è rivelata stabile come pensava: non ha retto al peso. E il quarantatreenne è volato per 12 metri, atterrando al suolo con un violento impatto.

La reazione del fratello

Dopo i primi controlli, la salma dell'uomo è stata messa a disposizione della famiglia. "Caro fratello possa la luce infinita risplendere su di te per sempre", è il messaggio del fratello, che lo ha ritrovato in quella tragica serata.