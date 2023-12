Si aggrappa all’auto in corsa per impedire che gliela rubino e viene transcinato per metri: è grave Ha ricevuto 40 giorni di prognosi il 53enne ferito dopo la rapina della sua auto in piazza delle Finanze. Un uomo lo ha aggredito rubandogli l’auto, lui rimasto appeso allo sportello è stato trascinato per diversi metri. Il rapinatore è finito in carcere.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

È rimasto gravemente ferito, caduto dalla sua auto in corsa alla quale è rimasto aggrappato mentre un malvivente stava per rubargliela. L'episodio è successo in piazza delle Finanze, in pieno centro a Roma, nella notte di venerdì scorso 15 dicembre. Secondo le informazioni apprese la vittima, un uomo romano di cinquantatré anni, aveva trascorso la serata con i colleghi per la cena aziendale di Natale. Stava rientrando a casa intorno alle ore 3 con la sua auto, una Volkswagen Polo, quando, colto dalla stanchezza, ha accostato per riposarsi un po', dimenticandosi però di chiudere gli sportelli con la sicura.

Improvvisamente un uomo ha aperto l'auto ed è entrato, ha aggredito l'automobilista, tentando di spingerlo fuori per rubarla ed ha premuto il piede sull'acceleratore. Il tutto è accaduto in pochi secondi: il proprietario è rimasto agganciato allo sportello aperto ed è stato trascinato per diversi metri, prima di mollare la presa. A dare l'allarme è stato un passante, che lo ha trovato riverso sull'asfalto in via Cernaia. L'uomo ha avuto bisogno di urgenti cure mediche, soccorso dal personale sanitario in ambulanza, è stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Affidato alle cure dei medici, ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni.

Il rapinatore tuttavia ha fallito nel suo intento in quanto le forze dell'ordine lo hanno rintracciato poco dopo e arrestato, mentre la macchina rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Si tratta di un uomo di quarantacinque anni di origini romene con precedenti per furto e rapina, che è stato denunciato ed è finito in carcere per aggressione, lesioni gravi e furto e anche lui ha avuto bisogno di cure mediche per essersi schiantato durante la fuga.