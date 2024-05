video suggerito

Sfonda la porta di casa della ex e ferisce il nuovo compagno di lei con le forbici: arrestato Alla vista del nuovo compagno della moglie dalla quale si stava separando ha afferrato le forbici e lo ha ferito ad un braccio. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 42enne per lesioni personali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha ferito con le forbici il nuovo compagno della moglie, dalla quale si stava separando. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un uomo di quatantadue anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violazione aggravata di domicilio, commessi nei confronti della moglie e lesioni personali verso il nuovo compagno di lei. L'autore dell'aggresione è un romano già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere delle accuse a proprio carico. Vittime sono un quarantaquattrenne, che ha dovuto ricorrere a cure mediche e la moglie dell'aggressore.

Aggredisce il nuovo compagno della moglie con le forbici

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, e sono avvenuti via di Casal Bruciato a Roma. Secondo le informazioni apprese la donna ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri per un'aggressione. Ai militari ha spiegato al telefono che il marito dal quale si stava separando si è presentato da lei sfondando la porta di casa a calci. Una volta dentro l'abitazione, vedendo il nuovo compagno, ha afferrato un paio di forbici e lo ha aggredito, scagliandoglisi contro e ferendolo ad un braccio. Poi è scappato a piedi.

I carabinieri hanno ascoltato la donna ancora molto provata dall'accaduto e hanno raccolto la denuncia, trasferendo l'informativa in Procura. La quarantaduenne ha inoltre confessato ai militari che non era la prima volta che il marito si comportava in maniera violenta, non lo aveva mai denunciato in passato ma si tratta comunque di episodi in cui aveva già richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, dopo averla ascoltata, hanno cercato il marito: lo hanno trovato e bloccato a poca distanza dall'abitazione.

Il 44enne medicato in ospedale e dimesso

Il quarantaquattrenne ferito è stato soccorso dal personale sanitario in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo Forlanini, dov'è stato medicato e dimesso con dieci giorni di prognosi. I carabinieri hanno hanno arrestato il quarantaduenne e lo hanno portato nel carcere di Roma Regina Coeli. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.