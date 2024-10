video suggerito

Serena Mollicone uccisa ad Arce, ecco perché i giudici hanno assolto la famiglia Mottola "Nessuna prova che i Mottola abbiano ucciso Serena Mollicone", questa è il motivo della loro assoluzione secondo i giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Impianto accusatorio inconsistente. Per questo i giudici hanno assolto la famiglia Mottola, accusati dell'omicidio volontario di Serena Mollicone. Le motivazioni della sentenza di assoluzione, sono state rese pubbliche in 59 pagine oggi. Al loro interno, smontata anche la versione secondo cui la porta della caserma, quella che secondo l'accusa presenterebbe una spaccatura compatibile con la ferita alla testa della diciottenne, sarebbe l'arma del delitto. Secondo i giudici, infatti, una sentenza di colpevolezza a carico dei Mottola sarebbe costruita su fondamenta instabili.

Serena Mollicone è scomparsa da Arce il primo giugno del 2001. Il suo corpo è stato rinvenuto due giorni dopo nel bosco dell'Anitrella, poco distante, con mani e piedi legati e una busta chiusa intorno alla testa con nastro isolante. Da quel momento, sono scattate le indagini. Soltanto dieci anni dopo, nel 2011, è iniziato il processo alla famiglia Mottola, imputata per omicidio colposo.

Al banco degli imputati l'ex maresciallo della caserma di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Nei loro confronti erano stati chiesti 24 anni l'ex carabinieri e 22 per la moglie e il figlio. Nella sentenza d'Appello i tre sono stati assolti.

Perchè la famiglia Mottola è stata assolta per l'omicidio di Serena Mollicone

Fondamenti instabili secondo i giudici quelli su cui si sarebbe basata una sentenza di colpevolezza nei confronti dei Mottola. Per questa ragione i tre sono stati assolti. "Il giudizio non può e non deve fondarsi sui sondaggi e gli umori popolari", si legge nella sentenza. Una scelta obbligata quella dei giudici che, affermano, non hanno potuto affermare la colpevolezza dei tre per mancanza di prove consistenti.

Secondo quanto riportato dai giudici, in questa nuova sentenza, verrebbe meno anche l'arma del delitto. Secondo l'accusa, sarebbe stata la porta della caserma contro cui è stata sbattuta Serena Mollicone, che ha riportate ferite alla testa. A poco è valsa la riproduzione 3D proposta dal sostituto procuratore in aula durante la requisitoria che giudicava compatibile il cranio della giovane con la porta della caserma.