Sequestrati la discoteca e il chiosco dello Shilling di Fabio Balini a Ostia Sequestrata la discoteca e il chiosco dello Shilling. Nel mirino dei pm la pavimentazione dei locali, ritenuta non a norma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sigilli alla discoteca e al chiosco dello Shilling, un famoso stabilimento balneare di Ostia. Stando a quanto si apprende, le strutture sono state sequestrate dalla polizia locale e dalla guardia di finanza, su disposizione dei pm, per presunti abusi edilizi.

In particolare, stando a quanto si apprende, nel mirino di chi indaga c'è la pavimentazione su cui poggiano sia il chiosco che la discoteca. Nello specifico, si tratterebbe di una pedana inamovibile e per questo non a norma. In più, pur non avendo ricevuto l'autorizzazione del Comune i gestori avrebbero aperto la discoteca e organizzato la serata.

Lo Shilling era già finito al centro delle cronache a maggio dello scorso anno, quando il patron dello stabilimento, Fabio Balini, soprannominato ‘Er Mitico', fu messo agli arresti domiciliari per un presunto giro di corruzione a Ostia. Dodici gli indagati in tutto, tra funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti.

Nell'ordinanza del gip si leggeva: "Emerge chiaro il significato delle conversazioni captate dalle intercettazioni" che "danno conto compiutamente del fattivo interessamento degli indagati alla pratica riguardante lo stabilimento ‘Shilling' di cui è concessionario Fabio Balini, dietro la promessa di un compenso il 29 novembre scorso e l'effettiva consegna il 5 gennaio scorso di una somma di denaro" da parte di un indagato e poi dallo stesso Balini".

Nell'ultimo caso la somma di 5mila euro era stata restituita perché l'esito della conferenza dei servizi che interessava lo stabilimento aveva avuto esito comune negativo.

"La preoccupazione per le conseguenze di un provvedimento di diniego della Conferenza di servizi emerge chiaramente dalla conversazione intercorsa tra due indagati nel corso della quale i due parlano di come fare per risolvere il problema", si leggeva ancora nelle carte. "L'imprenditore consegna quello che definisce un ‘fiocco di prosciutto', ma lasciando chiaramente intendere che si tratta soltanto di un anticipo". "No guarda che questo è un fiocco di prosciutto… ma è un pezzettino solo eh!", le parole intercettate.