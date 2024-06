video suggerito

Sequestra il nuovo compagno della ex, lo massacra di botte e lo lascia seminudo in una strada a Roma Ha sequestrato il nuovo fidanzato della ex in una pizzeria di Torre Maura. Lo ha rapinato, picchiato e denudato in un appartamento al Quarticciolo. Poi lo ha abbandonato in strada, ancora seminudo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Un ragazzo di 23 anni ha sequestrato il nuovo fidanzato della ex con l'aiuto di tre suoi amici, in una pizzeria di Torre Maura. È solo l'inizio del calvario per il giovane: prima gli ha sottratto il cellulare, poi lo ha denudato e lo ha massacrato di botte in un appartamento al Quarticciolo. Infine lo ha lasciato, ancora seminudo, per strada in via Manfredonia, sempre nel Municipio V.

La vittima della vicenda, che risale al 12 aprile scorso, è un ragazzo di 21 anni. Nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno, gli agenti del commissariato Casilino hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei quattro responsabili, ognuno per le proprie responsabilità.

Una spedizione punitiva in piena regola

Secondo le ricostruzioni degli agenti che stanno indagando sul caso, i quattro ragazzi avevano seguito il ventunenne in una pizzeria del quartiere di Torre Maura. Una volta entrati nel locale hanno trascinato fuori il ragazzo e sequestrato il suo cellulare. Poi il viaggio da bendato in auto verso un appartamento in costruzione al Quarticciolo dove il gruppo lo ha lasciato solo in compagnia dell'ex della sua attuale fidanzata. Dopo averlo picchiato con un bastone, lo ha spogliato e lasciato solo con i pantaloni e i calzini. Una volta terminata la sua punizione, l'aggressore ha chiamato la sua ex storica, dicendole di andarsi a riprendere il suo compagno.

Subito dopo la vicenda, la ragazza spaventata ha allertato la polizia. Una volta arrivati gli agenti, hanno recuperato e soccorso il ragazzo in strada, in via Manfredonia, seminudo. La polizia, dopo un'indagine, ha ricostruito quanto è accaduto la sera del 12 aprile.

Dopo diverse settimane di indagini sono state eseguite quattro misure cautelari. Il 23enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di lesione e rapina. Ai tre amici, parte attiva della spedizione punitiva, invece è arrivata la notifica di divieto di avvicinamento alla vittima.