Senza patente e senza assicurazione, provoca un incidente stradale e aggredisce tre agenti Nella serata di lunedì 24 gennaio, un ragazzo di 27 anni di Aprilia, privo di patente, si è messo alla guida di un’automobile senza copertura assicurativa, ha provocato un incidente stradale e poi ha aggredito due agenti.

A cura di Beatrice Tominic

Nel corso della serata di lunedì scorso, 24 gennaio, un ragazzo di 27 anni di Aprilia, privo di patente, ha provocato un incidente stradale ed ha aggredito un'agente di polizia e due carabinieri mentre percorreva la via Nettunense a bordo di una Citroen Saxo senza copertura assicurativa. Il giovane ha perso il controllo dell'automobile, si è schiantato contro un palo e una volta giunti sul posto gli agenti, li ha aggrediti. È stato bloccato e arrestato con l'accusa di resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, guida senza patente e di un veicolo non coperto da assicurazione.

La dinamica dell'incidente e lo schianto contro il palo

Nel corso della serata di lunedì 24 gennaio, l'automobile guidata dal giovane di 27 anni di Aprilia ha perso il controllo della strada e si è schiantata contro un palo su via Nettunense, che collega Aprilia a via dell'Appia Nuova. Nell'automobile, insieme a lui, erano presenti anche due suoi amici, residenti anche loro ad Aprilia, che a seguito dell'impatto hanno riportato alcune ferite. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati una pattuglia della Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che ha subito trasportato i due passeggeri al pronto soccorso.

La reazione del 27enne e l'aggressione

Una volta rimasto solo, alla richiesta delle agenti di mostrare i documenti, il 27enne ha tentato di aggredirle e ha iniziato a lanciarsi in mezzo alla strada: per questa ragione, una volta chiamati i rinforzi, la via è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Per calmarlo, oltre ai rinforzi della Polizia Locale, sono arrivati i carabinieri e due pattuglie del Nucleo Radiomobile: il ragazzo ha aggredito due carabinieri e una poliziotta della Locale che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Soltanto dopo diversi minuti, infine, è stato bloccato e ammanettato.