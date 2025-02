video suggerito

Sdegno per lo striscione fascista esposto in Curva Sud durante la partita della Roma e ripreso in tv Cosa significa la scritta riportata nello striscione esposto dalla Curva Sud durante Roma-Monza: “Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della partita Roma-Monza, che la squadra giallorossa ha vinto 4 a 0, la Curva Sud ha esposto un grande striscione dedicato a "Paoletto" con la seguente scritta: "Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!". Una frase di per sé né offensiva né riconducibile al fascismo.

Eppure, ha fatto notare il giornalista Paolo Berizzi del quotidiano La Repubblica, si tratta di alcuni versi che appartengono a un brano intitolato "Er camerata", composto nel 2007 dal gruppo di estrema destra INSEDIA, Innato Senso di Allegria e pubblicato nell'album intitolato ‘Quando c'era lui'.

Sebbene la frase riportata sullo striscione della Curva Sud non sia un evidente richiamo al fascismo, il testo e il significato complessivo della canzone sono eloquenti:

Leggi anche Vandalizzato il liceo Manara, striscione contro anti fascisti e stella di David sul muro

Nun s'accannano l'amici per un paro de mignotte,

nun s'accanna un Camerata si c'è rischio de le botte,

nun se lassano pe strada le battaglie de na vita,

nun se molla un Camerata pe seguì ‘n pelo de fica,

nun m'abbastano li sordi nè le machine er potere,

nun m'abbasta na portrona pe poggiacce sto sedere,

che la vita nun se scorda e prima o poi te chiede er conto,

allora lì se ricordamo de chi invece resta in fondo,

ma è na rota caro amico, questo nun lo scordà mai,

se ricordano che hai fatto, mica quello che farai,

io ce resto su sta strada finchè me reggheno le gambe,

è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!

E se rimangono due amici, senza sordi ne futuro,

nun m'accannano de certo io de questo so sicuro,

nun se leggheno sui libbri perchè è legge de la strada,

chi t'accanna pe na vorta c'ha la vita già segnata,

nun m'amporta da sapè come ponno annà affinire,

chi guadagna da sta storia, chi resterà a marcire,

ma na cosa ne so certo, una sola l'ho capita,

nun s'accanna un Camerata anche a rischio de la vita!