Scuole chiuse a Frosinone mercoledì 20 marzo, perché manca l'acqua: quali plessi e orari Mercoledì 20 marzo 2024 a Frosinone alcune scuole e nidi restano chiusi per mancanza di acqua dovuta a lavori di Acea. Ecco quali sono i plessi interessati.

A cura di Alessia Rabbai

Scuole chiuse a Frosinone per mancanza di acqua. Il Comune ha informato le famiglie che mercoledì 20 marzo 2024 alcuni plessi degli istituti scolastici del territorio resteranno chiusi per interruzione del flusso idrico a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica. A firmare l'ordinanza di sospensione delle attività scolastiche è il sindaco Riccardo Mastrangeli. Ad essere interessati sono Istituti Comprensivi Scolastici, Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Paritari ed i Nidi d’Infanzia, ad eccezione delle strutture dotate di adeguati ed autonomi sistemi di approvvigionamento idrico.

Scuole chiuse a Frosinone il 20 marzo per lavori Acea

Il provvedimento di chiusura delle scuole e interruzione delle lezioni è necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico da parte di Acea, per lavori di manutenzione dalle ore 10 fino al termine dell’orario ordinario. A causa dei lavori è necessario che le attività scolastiche ed educative vengano sospese, perché per gli studenti e le studentesse, i docenti e il personale scolastico non potranno usare i servizi igienici.

L'elenco delle scuole chiuse il 20 marzo a Frosinone

Nel dettaglio le scuole di Frosinone che resteranno chiuse mercoledì 20 marzo sono

Ecco l'elenco dei plessi che resano chiusi mercoledì 20 marzo 2024:

Scuola Media L.Pietrobono;

scuola Infanzia e Primaria Giovanni XXIII;

Scuola Primaria La Rinascita;

Scuola Infanzia ex Pinocchio presso CPIA 8 di Frosinone;

CPIA 8 di Frosinone;

Liceo Scientifico F.Severi;

IIS Anton Giulio Bragaglia;

Nido d’Infanzia Comunale Pollicino;

Scuola Paritaria De Mattias;

Scuola Infanzia Paritaria, Sezione Primavera e Nido presso Fondazione Kambo.