Scritte sessiste nel bagno degli uomini al centro commerciale, la denuncia su Instagram: “Ma davvero?” “Avere 100 donne è un’arte… ma avere una donna che ne vale 100 è classe”: questo il contenuto sessista del murale posto all’ingresso del bagno degli uomini nel centro commerciale di Latina Fiori.

A cura di Beatrice Tominic

"Avere 100 donne è un'arte… ma avere una donna che ne vale 100 è classe". Questa è la scritta che si legge prima di varcare la porta del bagno degli uomini nel centro commerciale di Latina Fiori. A denunciarlo su Instagram il profilo di Silosa, a cui hanno fatto eco altri profili, come quello di Carolina Capria, scrittrice e sceneggiatrice che sui social gestisce L’ha scritto una femmina.

Come riporta la geolocalizzazione, la foto è stata scattata nel centro commerciale del capoluogo pontino. "Ma davvero? Davvero?", si chiede probabilmente sorpresa, delusa e arrabbiata l'autrice della storia di Instagram dove, in primo piano, insieme alla sua riflessione, si vede l'ingresso della toilette, con la scritta "uomini" sulla sinistra e il murale sulla destra.

"Immagino quel momento in cui, mentre creavano il progetto per dei cessi di un centro commerciale, hanno pensato di mettere questa frase ridicola, sessista, in modo che ogni uomo che entra per pisciare, mentre se lo tiene in mano, decide se essere un uomo di classe o un grande artista".

La frase sessista all'ingresso del bagno

In una sola frase si è riusciti ad esprimere l'idea del possesso esercitato dagli uomini su una o più donne e il valore le attribuiscono. Sta a loro scegliere se essere artisti o uomini di classe, purché esercitino il loro possesso. Non possiamo che farci venire in mente un interrogativo: se all'ingresso della toilette degli uomini c'è un murale che occupa l'intera parete con una frase simile, cosa ci aspetta se proviamo ad entrare in quella delle donne?

L'autrice dello scatto anticipa la nostra domanda e ce lo comunica subito: assolutamente niente. Come se non bastasse, infatti, all'ingresso del bagno delle donne non c'è nessuna frase di accompagnamento all'entrata, di gusto buono o pessimo (come nel caso del corrispettivo maschile) che sia. "Se ve lo state chiedendo, nel bagno delle donne nessuna frase motivazionale, basta ricordare che deve valere 100 donne per un uomo di classe", conclude.