roma
Video thumbnail

Scoperte archeologiche a Pietralata in uno scavo per costruire palazzi: vasche, tombe e un tempietto

La Soprintendenza Speciale di Roma spiega i ritrovamenti fatti nel sito archeologico di Pietralata.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
1 CONDIVISIONI
Una delle vasche monumentali
Una delle vasche monumentali

Due vasche monumentali, tombe, un sarcofago con urne e un tempietto dedicati a Eracle. Sono le nuove scoperte archeologiche fatte a Pietralata a Roma. Il sito archeologico nel quadrante Est della Capitale è emerso da uno scavo per la costruzione di alcuni palazzi in via di Pietralata.

Si tratta nello specifico di due vasche monumentali di grandi dimensioni, un sacello ossia una piccola area recintata intorno a un altare dedicato a divinità protettrici, probabilmente dedicato al culto di Ercole, e due tombe di età repubblicana. Sono state trovate durante gli scavi di archeologia preventiva condotti dalla Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero lungo via di Pietralata.

Fabrizio Santi, archeologo della Soprintendenza Speciale di Roma, ha raccontato all'Ansa quanto scoperto nel sito archeologico di Pietralata: "Abbiamo trovato varie strutture pertinenti all'occupazione di questo comparto territoriale. Un sacello ossia un luogo di culto che porta alla strada che si data all'inizio del II secolo a.C. Abbiamo trovato anche terra combusta, con monete di bronzo, altri materiali bronzei e frammenti di ceramica ridotta in frantumi, terrecotte votive".

Leggi anche
Pioggia a Roma e nel Lazio, continuano i temporali: allerta gialla per oggi e domani, 4 e 5 gennaio 2026

Una scoperta importante, continua Santi, sono due vasche monumentali "delle quali non è chiara la funzione, potrebbe essere cultuale o produttiva". La tomba alle mie spalle si data già al IV secolo a. C. Aveva una facciata monumentale e due camere ‘a grotticella'. All'interno di quella centrale probabilmente del capostipite, sono stati ritrovati un grosso sarcofago in peperino e tre urne".

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
La versione del marito di Federica Torzullo: "Avevamo una crisi, ma nulla di serio"
Cosa sappiamo della scomparsa di Federica Torzullo
"L'ultima volta la vidi litigare col marito, le urlava contro"
In corso ricerche con i droni
Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa
Il marito unico indagato nell'inchiesta per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views