Scontro tra tram e camioncino nettezza urbana sulla Gianicolense: incidente nella notte a Roma Si sono scontrati, per cause ancora da accertare, un tram della linea 8 di Atac e un camioncino della nettezza urbana sulla Gianicolense in corrispondenza dell'incrocio con piazza San Giovanni di Dio.

Incidente nella tarda serata di ieri, sabato 11 gennaio 2025, all'incrocio tra la Gianicolense e piazza San Giovanni di Dio a Roma. Come si vede nella fotografia pubblicata sui gruppi Facebook del quartiere, si sono scontrati, per cause ancora da accertare, un tram della linea 8 di Atac e un camioncino della nettezza urbana.

Scrive un residente su Facebook: "Io abito proprio lì ho sentiti un gran botto ma penso che il furgone abbia torto perché il tram era già passato potrebbe essere un colpo di sonno dell'autista".

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 23 di ieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo XII Monteverde. Il tratto interessato dallo scontro tra i due mezzi è stato chiuso alla circolazione per le auto provenienti da via Ozanam e dirette a via Jenner. Il servizio sul tram 8 è tornato regolare già all'alba di oggi.