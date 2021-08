Scontro tra auto e cisterna, conducente della vettura rimane incastrato tra le lamiere: è grave Grave incidente oggi nel comune di di San Gregorio da Sassola a Roma. Verso le 15.30 una macchina si è scontrata con una cisterna contenente benzina. Ad avere la peggio, il conducente della vettura, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente oggi a Roma, nel comune di San Gregorio da Sassola. Una macchina si è scontrata con una cisterna che trasportava benzina, distruggendosi completamente. Ad avere le peggio il conducente della vettura, che è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. Per liberarlo c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una centralina oleodinamica da taglio. Le condizioni dell'uomo sono molto serie, una volta estratto dalla macchina è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasportato immediatamente in ospedale in codice rosso. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Non sarebbe ferito gravemente il conducente della cisterna che trasportava benzina, anche se sotto shock per quanto accaduto.

Auto contro cisterna, indagini in corso

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 15.30. Sul posto, per ricostruire quanto accaduto, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Le cause del sinistro non sono ancora note, le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza per scoprire cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità. Come da prassi in questi casi, i conducenti dei mezzi saranno sottoposti ai test di rito per verificare se al momento della guida avessero consumato alcol o fatto uso di droghe. Un accertamento dovuto, che in caso di incidente stradale viene sempre effettuato per scongiurare ogni ipotesi. Le forze dell'ordine procederanno anche ad ascoltare le persone coinvolte nell'incidente non appena sarà possibile, in modo da ricostruire precisamente la dinamica, e a visionare le telecamere di sorveglianza, nel caso ci siano nel luogo dell'incidente.