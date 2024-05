video suggerito

Scontro frontale tra auto e moto in provincia di Frosinone: morto un ragazzo di 25 anni Per cause ancora in via di accertamento una Ducati Monster e una Fiat Panda si sono scontrate sulla strada che collega Pastena a Castro dei Volsci. Morto un 25enne originario di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia questo pomeriggio, poco dopo le 14, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di venticinque anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Pastena a Castro dei Volsci. Secondo le prime informazioni il giovane, originario di Roma, stava percorrendo la strada sulla sua moto Ducati Monster quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Per il 25enne, di cui non è stata diffusa l'identità, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Ferito, ma in modo lieve, il conducente della Panda, sotto shock per l'accaduto.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Frosinone e i Vigili del Fuoco. Saranno i militari a effettuare i rilievi e condurre le indagini in modo da scoprire cos'è successo e come abbiano fatto i due mezzi a scontrarsi frontalmente. Sia la moto sia la macchina sono state sequestrate in modo da condurre ulteriori accertamenti. Il conducente della Fiat Panda sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Si tratta di esami che vengono sempre svolti in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi o con esito mortale.

Per il ragazzo di venticinque anni vittima dell'incidente purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'intervento degli operatori sanitari del 118 è stato tempestivo, ma non hanno potuto fare nulla per lui. Le ferite riportate nell'impatto con la macchina erano troppo gravi, ed è morto praticamente sul colpo.