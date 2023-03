Scontri a piazza del Popolo, in sette a processo: fra loro anche Fiore e Castellino Via al processo sui fatti del 27 ottobre 2020 a piazza del Popolo: 7 imputati fra cui Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Fra i reati contestati anche istigazione a delinquere e devastazione.

A cura di Beatrice Tominic

È prevista per il prossimo 6 giugno la prima udienza del processo per gli scontri avvenuti il 27 ottobre del 2020 a piazza del Popolo: quel giorno, durante una manifestazione indetta per protestare contro le misure adottate dal governo per contenere l'epidemia di coronavirus in Italia. Sono sette le persone rinviate a giudizio: fra loro il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore e l'ex leader romano del movimento di estrema destra Giuliano Castellino.

La pm Gianfederica Dito contesta, nei confronti degli imputati a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere, devastazione, violazione delle norme anti Covid e partecipazione a manifestazione non autorizzata.

La guerriglia in strada dopo la manifestazione no vax

I fatti risalgono al 27 ottobre del 2020, dopo le 19: circa 200 persone, la maggior parte delle quali appartenenti ad area di estrema destra e frange ultras, si sono riunite in piazza del Popolo, hanno srotolato uno striscione richiudendolo dubito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine nelle vie vicine alla piazza. Gli scontri sono durati pochi minuti: durante i tafferugli, in strada sono stati esplosi petardi e incendiati cassonetti, lanciati verso gli agenti bombe carta e bottiglie, mentre la polizia organizzava cariche di alleggerimento.

Già qualche giorno prima, sempre nella stessa zona, una decina di persona che avevano partecipato alla manifestazione contro il coprifuoco, organizzata a piazza del Popolo, si erano distaccate. Dopo nuovi attimi di guerriglia urbana, le persone identificate sono state 10, tutte arrestate e denunciate dai poliziotti, bersagliati dal lancio di bottiglie, sassi e bombe carta.