Scomunicato prete a Roma, sui social diceva: "Bergoglio non è papa, è stato eletto da un conclave abusivo" "Da 11 anni abbiamo un anti papa: questo è Bergoglio", ha detto in un video il sacerdote di Palestrina, oggi raggiunto dalla scomunica.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra papa Francesco, a destra padre Natale Santonocito.

Di Bergoglio diceva che era l'antipapa: per questo padre Natale Santonocito, sacerdote di Palestrina, è stato scomunicato. Le sue dichiarazioni sono state diffuse dallo stesso prete l'8 dicembre scorso, nel giorno dell'Immacolata Concezione.

"Io sono un povero sacerdote, amante della Chiesa, amante di Gesù, ma ora non posso più tacere – ha dichiarato in un video pubblicato su YouTube e Facebook – Francesco è l'antipapa. Per questo Bergoglio non è papa perché è stato eletto da un conclave abusivo: in realtà Benedetto XVI in realtà non ha mai abdicato". Accuse pesanti quelle lanciate dal sacerdote che non sono passate inosservate in Vaticano: per lui lo scorso 20 gennaio è arrivata la scomunica latae sententiae del presbitero, a seguito di un processo penale extragiudiziale a suo carico della diocesi di Palestrina.

"Papa Francesco è l'antipapa: ecco perché": pubblica il video online e viene scomunicato

Un messaggio video lungo quasi un quarto d'ora quello pubblicato online dal sacerdote di Tivoli e Palestrina, all'interno del quale spiega di voler rinunciare a celebrare la messa, non potendo più riuscire ad ignorare la verità: "Devo e voglio gridare una verità alle comunità di Tivoli, Palestrina e al mondo intero. Da undici anni stiamo vivendo cose strane, il cosiddetto Francesco non è Papa. Non lo è mai stato – ha dichiarato, aggiungendo poi la sua spiegazione – Perché Benedetto XVI non ha mai fatto una rinuncia al papato, non ha abdicato rinunciando al Munus Petrinum all'investitura di Papa che deriva direttamente da Dio, bensì ha pronunciato una dichiarazione in cui rinunciava al ministerium, all'esercizio pratico del potere".

Tutto sarebbe partito da una traduzione errata dall'originale in latino, riportata in ogni lingua: dall'italiano al portoghese, dall'inglese al tedesco e poi alimentata dai media, vaticani e non solo.