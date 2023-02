Scomparso a Londra il 34enne Matteo Pennacchia: i familiari non hanno notizie da un mese Matteo Pennacchia è un ragazzo di 34 anni che dopo le feste di Natale è andato a Londra. Da circa un mese la famiglia non ha più sue notizie.

A cura di Natascia Grbic

Non hanno sue notizie da circa un mese: sono settimane di apprensione queste per i familiari di Matteo Pennacchia, un giovane di 34 anni originario di Ferentino che nessuno riesce a contattare ormai da diverso tempo. Il 34enne è andato in Inghilterra dopo le festività natalizie, sembra per svolgere attività di volontariato, e da settimane non è più in contatto con i parenti. Gli amici e i familiari hanno diffuso una locandina che sta girando sui social, sperando che qualcuno possa dare il prima possibile notizia di Matteo.

L'ultimo avvistamento di Matteo Pennacchia

L'ultima volta Matteo è stato visto nei pressi delle zone di Richmond e Chelsea. Ai familiari aveva detto che andava a Londra per fare volontariato. Nonostante le ricerche fatte in questo senso, riporta Il Messaggero, non si sarebbe trovato nessun elemento utile per il ritrovamento del ragazzo. Il 34enne conosceva Londra bene: ci aveva vissuto già diversi anni, e vi aveva svolto diversi lavoretti.

L'appello della famiglia

Il telefono del ragazzo è spento, e il 34enne è irraggiungibile. Se il suo sia un allontanamento volontario non è chiaro. Il timore di amici e familiari è che possa trovarsi in difficoltà e per questo non riuscire a mettersi in contatto con chi gli vuole bene. L'ultimo contatto che la famiglia ha avuto con lui risale al 27 gennaio: dopo essersi sentito al telefono con la madre, di lui non si è più saputo nulla. I genitori sperano che stia bene e che si possa far sentire al più presto. Soprattutto hanno lanciato un appello per far sì che chiunque sappia o abbia visto qualcosa, si metta in contatto con loro.