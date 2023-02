Scomparsa Emanuela Orlandi e Mirelli Gregori: al via esame per bicamerale d’inchiesta Il Parlamento ha avviato l’esame per una commissione d’inchiesta sulla scomparsa delle due ragazze, avvenute nei mesi di maggio e giugno del 1983.

A cura di Natascia Grbic

È cominciato l'esame della proposta di legge per istituire una commissione bicamerale d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La proposta, a prima firma di Francesco Silvestri (M5s) e Roberto Morassut (Pd) è stata illustrata oggi dalla relatrice Sara Kelany, di Fratelli d'Italia. In aula il deputato dem Roberto Morassut ha chiesto che a questa venga abbinata la proposta del Partito democratico di una bicamerale sui casi Orlandi e Cesaroni. Anche se il presidente della Commissione affari costituzionali Nazario Pagano (Pd), ha dichiarato che "in Aula è stato calendarizzato il testo per una Commissione di inchiesta sul caso Orlandi, che oltretutto è una vicenda completamente diversa da quella Cesaroni; è complicato mescolare i casi". L'esame della proposta proseguirà la prossima settimana.

"Abbiamo oggi avviato l'esame della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori – ha dichiarato Morassut in una nota – Le proposte di legge avanzate sono del Partito democratico a mia firma e del Movimento Cinque Stelle a firma dell'On. Silvestri. Finalmente dopo anni si apre lo spazio per un ruolo inquirente del Parlamento su una vicenda che ha segnato la vita delle famiglie delle ragazze ma anche la storia d'Italia degli ultimi quarant'anni. Mi auguro che in questo quadro e in questo contesto si possa ampliare l'oggetto dei lavori anche al controverso caso dell'uccisione di Simonetta Cesaroni, vicenda non riducibile solo a un grave e terribile femminicidio ma che, in base a recenti nuovi documenti, si colloca nello sfondo delle ombre della fine della Prima Repubblica".

La scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sono scomparse nel 1983, a poche settimane di distanza l'una dall'altra. La prima a scomparire è stata Gregori: qualcuno, il 7 maggio 1983, ha suonato alla sua abitazione, chiedendole di scendere. I genitori credevano fosse andata a incontrare un amico, ma la ragazza non è mai più salita a casa, scomparendo nel nulla. Stessa cosa per Emanuela Orlandi: era andata a seguire una lezione di musica in piazza Sant'Apollinare, e da allora di lei non si avute più notizie. Le due amiche che erano con lei hanno riferito agli investigatori che la ragazza non era salita con loro sull'autobus per tornare a casa perché troppo pieno, spiegando che avrebbe aspettato quello successivo. Da allora, di lei non si è saputo più nulla.