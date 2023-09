Scippatore pestato al Quarticciolo, il post choc del sindacalista dei vigili: “Così non lo farà più” “Scippo di un’anziana al Quarticciolo: esempio di principio rieducativo della pena. Sembra si sia impegnato a non farlo più”, a scriverlo è il segretario romano del Sulpl, sindacato autonomo della Polizia Locale. Dopo qualche ora il dirigente modifica il post, ma già aveva ricevuto centinaia di condivisioni, anche da parte di molti agenti.

A cura di Valerio Renzi

Marco Milani è il segretario romano aggiunto del Sulpl, il sindacato autonomo dei caschi bianchi. Ieri, postando online il video integrale dello scippatore pestato al Quarticciolo, ha commentato così l'episodio: "Scippo di un'anziana al Quarticciolo: esempio di principio rieducativo della pena. Sembra si sia impegnato a non farlo più". Mentre si discute, di fronte al grave episodio avvenuto nella borgata alla periferia est di Roma, dei pericoli della giustizia fai date, proprio un rappresentante della Polizia Locale interviene giustificando chi ha messo in atto il linciaggio.

Passa qualche ora e Milani modifica il post, ma già aveva avuto centinaia di condivisioni (anche di molti agenti), e commenti entusiasti all'idea che lasciare che uno scippatore sia massacrato dalla folle sia una buona idea. Ma in molti hanno anche fatto notare come quello non fosse proprio un messaggio positivo da dare, soprattutto da chi dovrebbe occuparsi di tutelare la pubblica sicurezza.

Pestaggio al Quarticciolo: ancora da identificare gli aggressori

Intanto, nonostante il video che mostra i volti degli aggressori sia rimbalzato ovunque, gli autori della violenza non sono ancora stati identificati e denunciati, le forze dell'ordine sono a lavoro. Lo scippatore invece, un 36enne di nazionalità indiana – che probabilmente era andato a procurarsi una dose di crack nella piazza di spaccia del quartiere – è stato denunciato e ha ricevuto un foglio di via dalla capitale allontanandosi dalla città. Prima delle formalità giudiziarie è stato medicato in pronto soccorso per le lesioni e i traumi riportati. L'anziana gettata in terra e rapinata, è stata soccorsa e medicata per la brutta caduta.