Sciopero il 7 luglio a Roma: orari garantiti di metro, bus e tram Atac e Cotral Atac, Roma Tpl e Cotral aderiranno allo sciopero della durata di 24 ore di domani 7 luglio 2023. Previste fasce di garanzia prima delle 8.30 e tra le 17 e le 20. Possibili disagi anche per le corse notturne.

A cura di Teresa Fallavollita

Il sindacato Faisa Confail ha indetto per la giornata di domani, venerdì 7 luglio, uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale della durata di 24 ore. A Roma la protesta interesserà sia Atac che Roma Tpl. Possibili disagi anche sui collegamenti di Cotral. Previste fasce orarie di tutela, prima delle 8.30 e tra le 17 e le 20.

Gli orari dello sciopero dei mezzi a Roma il 7 luglio 2023

Venerdì 7 luglio, sulla rete di bus (anche Cotral), filobus, tram e metropolitane il servizio sarà assicurato solo dall’ora della prima corsa diurna alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Stesse fasce di garanzia anche sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord.

A rischio il trasporto notturno: le fasce garantite

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (identificate con la lettera “n"). Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Non garantite anche le corse metro previste oltre le ore 24. Garantito, invece, il servizio delle linee notturne "n".

Servizi assicurati e possibili disagi

Non ci sarà nessuna variazione per quanto riguarda i parcheggi di scambio. Anche le biglietterie on-line non subiranno alcuna interruzione di servizio.

Durante la giornata di sciopero, però, non è assicurato il servizio delle biglietterie fisiche Atac e nemmeno di scale mobili, ascensori e montacarichi all’interno delle stazioni metro eventualmente aperte.

Le motivazioni dello sciopero del 7 luglio 2023 a Roma

Secondo quanto riportato sul sito Roma Mobilità, lo sciopero è stato proclamato per "rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario, alle condizioni di lavoro delle donne, all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".