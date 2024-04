Metro A chiusa per un’ora tra Termini e Battistini: riaperta dopo disagi a viaggiatori e cittadini Guasto sulla linea A di Roma tra Termini e Battistini questa mattina poco dopo le ore 6. Più di un’ora di stop sulla rete. Il servizio ora è tornato regolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

La stazione della metro A di Valle Aurelia chiusa questa mattina, 29 aprile 2024 (Foto Instagram Welcome to Favelas).

Ancora forti disagi lungo la linea della metro A di Roma tra Termini e Battistini. Il servizio, anche questa mattina, è stato sospeso poco dopo le 6:00 per più di un'ora e sostituito da navette sostitutive in quel tratto.

A spiegare il motivo del guasto è stata la stessa azienda dei trasporti della Capitale: "Il problema sugli impianti di alimentazione elettrica della metro A è stato determinato da un imprevisto occorso in cantiere durante le lavorazioni notturne in linea". Intorno le 7:20, i dipendenti dell'azienda Atac hanno terminato l'intervento di ripristino sugli impianti e la circolazione è ripartita man mano con regolarità.

Disagi sulle navette sostitutive

Il caos delle navette sostitutive fuori la stazione Termini di Roma è stato pubblicato sui canali social di Welcome to Favelas questa mattina. Nel video si vede un gruppo di persone che prova senza successo a salire su una delle navette sostitutive a Termini. Il servizio di bus è entrato in funzione dopo i disagi causati dalla chiusura della tratta della linea A tra Termini e Battistini, questa mattina poco dopo le 6:00.

Non manca l'ironia tra i tanti commenti di reazione al video. "Roma è pronta per il Giubileo, previsti più o meno 8 milioni di persone che verranno da tutto il mondo, daje!", scrive qualcuno sotto il post del video aggiungendo un emoji divertita vicino alla frase. "Inutile ripetere che non è una novità", scrive un altro. "Tranquilli che tra un po' aumenta il biglietto".

I lavori sulla metro A di Roma

Proseguono intanto i lavori in corso lungo la linea A della metropolitana di Roma. Chiusura anticipata alle ore 21 dalla domenica al giovedì sull'intera linea da lunedì 8 aprile fino al 5 dicembre, come già avvenuto lo scorso anno.

Inoltre le stazioni di Vittorio Emanuele, Spagna e Ottaviano, interessate dai lavori, chiudono in determinati periodi. Dall'8 aprile al 30 giugno la stazione di Vittorio Emanuele chiude per la manutenzione speciale di tutti gli impianti delle scale mobili della stazione. Dal 15 luglio al 3 ottobre la stazione di Spagna per lavori di rinnovo e restyling; infine dal 22 luglio al 9 settembre la stazione di Ottaviano.