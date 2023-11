Sciopero e manifestazioni oggi a Roma: il percorso dei cortei, bus deviati e strade chiuse Cortei, manifestazioni e sit in oggi 17 novembre a Roma per lo sciopero generale di Cgil e Uil per le mobilitazioni previste per la Giornata mondiale degli studenti. Le info su orari, percorsi, deviazioni di bus e divieti.

A cura di Redazione Roma

Oggi sciopero generale di Cgil e Uil e mobilitazione nazionale di studentesse e studenti, con conseguenti manifestazioni e cortei che interesseranno in particolare il centro di Roma. Si annuncia dunque una giornata difficile sul fronte del trasporto pubblico (con lo sciopero ridotto a 4 ore per Atac, Cotral, Tpl dalle 9.00 alle 13.00). Ma i disagi non coinvolgeranno solo chi stamattina dovrà muoversi con i mezzi pubblici, ma anche la complessiva circolazione in città viste la manifestazioni e i cortei previsti.

Piazza del Popolo: manifestazione dei sindacati

Dalle 9.00 alle 13.00 sarà chiusa Piazza del Popolo per il comizio sindacale, a cui sono attese almeno 5.000 persone. Le seguenti strade saranno riservate alla sosta dei mezzi dei manifestanti: viale Giorgio Washington (entrambi i lati) nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco; lungotevere delle Navi; via del Circo Massimo, tra Clivo dei Publicii e piazzale Ugo La Malfa. Potrebbe venire chiusa (ma solo in caso di necessità la stazione della metro A di Flaminio). Divieto di sosta su via degli Annibaldi, nel tratto compreso tra via Cavour e via Frangipane.

Corteo studenti da Piazza Barberini a piazza del Popolo: il percorso

La piazza sindacale sarà raggiunto da un corteo di studentesse e studenti convocato dalla "Rete degli Studenti Medi", con convocazione alle 8.30 da Piazza Barberini e che percorrerà: via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio che saranno chiuse al passaggio del serpentone. Per il passaggio del corteo saranno devitate le linee Atac: 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 119, 160, 492 e 590.

Leggi anche La strategia di Gualtieri per evitare l'aumento del prezzo del biglietto di bus e metro a Roma

Corteo studentesco da Piazzale Ostiense a viale Trastevere: il percorso

Un secondo corteo studentesco, convocato da altre sigle dei collettivi e della sinistra, e a cui parteciperà anche il Movimento degli studenti palestinesi in Italia, si muoverà alle 9.00 da Piazzale Ostiense per terminare in viale Trastevere nei pressi del ministero dell'Istruzione. Il percorso del corteo è il seguente: via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, via di Porta Portese e via Girolamo Induno. Divieti di sosta sono previsti sulle seguenti strade: piazzale Ostiense e piazza di Porta San Paolo; viale Trastevere (tra via Girolamo Induno e viale Glorioso); via Emilio Morosini, solo lato Ministero dell'Istruzione tra tra viale di Trastevere e l’ingresso carrabile della sede ministeriale; largo Bernardino da Feltre. Deviate le seguenti linee del traffico: linee 3Nav, H, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Studenti a Piazza dell'Esquilino

Una terza convocazione studentesca è prevista alle 10.00 in piazza dell'Esquilino, questa volta da parte degli Coordinamento Autonomo Romano.