Sciopero a Roma il 17 novembre 2023, a rischio treni e mezzi Atac per 24 ore: gli orari Per la giornata di venerdì 17 novembre 2023 è in programma uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà anche i mezzi pubblici a Roma e nel Lazio. L’agitazione è in programma dalle ore 9 alle ore 13.

Per venerdì 17 novembre 2023 è in programma uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, che coinvolgerà anche i trasporti a Roma, come si legge sul sito di Roma Mobilità, Nella serata del 14 novembre, tuttavia, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la lettera di precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico nell'ambito dell'agitazione indetta da Cgil e Uil. Lo sciopero, inizialmente previsto per la durata di 24 ore, sarà consentito soltanto dalle ore 9 alle ore 13. Coinvolgerà la rete Atac, Roma Tpl, le linee Cotral e i treni regionali. Sul sito di Trenitalia è possibile consultare l'elenco dei treni garantiti nel Lazio.

Gli orari dello sciopero dei mezzi a Roma venerdì 17 novembre 2023

Lo sciopero del trasporto pubblico è in programma a Roma e nel Lazio dalle 9 alle ore 13 e interesserà sia i bus Atac che della rete periferica gestita da Roma Tpl. Coinvolti anche tram e metropolitane. Stop anche agli autobus regionali gestiti da Cotral.

Nella giornata del 17 novembre, dunque, sono garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.59 e dalle ore 13 in poi. Non garantito, di conseguenza, il servizio sull'intera rete dalle ore 9 alle ore 13, come si legge sul sito di Atac.

L'elenco dei treni regionali garantiti in Lazio da Trenitalia

Come detto, lo sciopero riguarda anche i treni regionali di Trenitalia. Alcuni treni, tuttavia, sono garantiti anche in caso di sciopero dei trasporti, come ricorda il sito di Trenitalia.

Le motivazioni dello sciopero di venerdì 17 novembre 2023 a Roma

I sindacati Cgil e Uil chiedono con questo sciopero di "aumentare stipendi e pensioni; rinnovare i contratti nazionali rafforzando il potere d’acquisto e detassando gli aumenti; abbattere i divari che colpiscono le donne". Chiedono inoltre al governo di combattere l'evasione fiscale, di approvare "una vera riforma delle pensioni", di "difendere e rilanciare il servizio sanitario nazionale anche aumentando i livelli salariali; approvare un piano straordinario di assunzioni nella sanit̀a e in tutti i settori pubblici e della conoscenza; finanziare le leggi su non autosufficienza e disabilit̀a; aumentare le risorse per il trasporto pubblico locale; rifinanziare il fondo sostegno agli affitti".