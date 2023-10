Sciopero a Roma oggi lunedì 9 ottobre, a rischio i trasporti per 24 ore: gli aggiornamenti Chiuse le stazioni della metro A Furio Camillo e Baldo degli Ubaldi, metro B regolare e Termini-Centocelle. Possibili riduzioni delle corse di bus e tram. La situazione aggiornata dello sciopero del 9 ottobre a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Oggi, lunedì 9 ottobre, è in programma uno sciopero dei trasporti di 24 ore a Roma, che potrebbe creare disagi a chi si sposta in città utilizzando i mezzi. È iniziato alle ore 8.30, Atac ha annunciato la chiusura di due fermate della linea A della metropolitana Furio Camillo e Baldo degli Ubaldi. Il servizio lungo la metro B risulta invece al momento regolare. Per quanto riguarda la linea ferroviaria gestita da Atac Termini-Centocelle risulta anch'essa regolare. Il trasporto di superficie, quindi tram e autobus, è attivo, ma potrà subire riduzioni delle corse.

Le fasce di garanzia dello sciopero dei mezzi a Roma

Lo sciopero dei trasporti di oggi ha delle fasce di garanzia, per assicurare gli spostamenti dei lavoratori che devono raggiungere il posto di lavoro. Sono da inizio servizio fino alle ore 8.30 e poi dalle 17 alle 20.