Schianto tra auto e moto a Roccasecca, morto il 45enne Nino Salvatore L’uomo, appassionato di rally e molto conosciuto a Roccasecca, dove lavorava e viveva, è morto sul colpo. Si è scontrato con l’auto guidato da una 24enne del posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La vittima, Nino Salvatore

Tragedia questa sera verso le 19.30 a Roccasecca, nel sud della provincia di Frosinone. Un 45enne del posto, Nino Salvatore, è morto in seguito a un incidente mortale avvenuto mentre era in sella alla sua moto. L'uomo si è scontrato in via del Querceto, parallela di via Casilina, con una macchina condotta da una 24enne sul posto, rovinando violentemente sull'asfalto. Per Nino, meccanico e appassionato di rally molto conosciuto nella zona, non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi è morto praticamente sul colpo, senza mai riprendere conoscenza. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che dovranno stabilire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Sotto shock, ma non ferita, la giovane di 24 anni alla guida dell'auto. La ragazza, che si è fermata a prestare soccorso, sarà sottoposta ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono effettuati da prassi nel caso di incidenti, soprattutto se gravi o mortali. Anche i mezzi sono stati sequestrati dai militari, che condurranno ulteriori accertamenti per fare luce sulla dinamica e verificare eventuali responsabilità. Molto probabilmente sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

