Schianto sulla via Nomentana, scontro fra due auto: due feriti gravi soccorsi in codice rosso I due erano rimasti intrappolati in auto, per salvarli sono intervenuti i vigili del fuoco: ora si trovano in condizioni gravi al policlinico Umberto I. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Schianto fra due automobili lungo via Nomentana, all'altezza di via Alessandro Torlonia: è successo nella serata di ieri, verso le 22.30. A scontrarsi due automobili, una Lancia Ypsilon di colore bianco e una Renault Megan di colore grigio. L'impatto è stato fortissimo.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma capitale che hanno iniziato immediatamente i rilievi per cercare di capire cosa sia successo e di individuare eventuali responsabilità. Oltre a loro anche i vigili del fuoco che hanno estratto dai veicoli i due conducenti rimasti feriti. È stato poi compito dei soccorritori del personale sanitario del 118 che sono arrivati con due diverse ambulanze trasportarli d'urgenza in ospedale. Almeno due di loro si troverebbero in condizioni critiche, accolte nel pronto soccorso con un codice rosso.

L'incidente lungo via Nomentana: come stanno i feriti

Lo scontro è avvenuto lungo via Nomentana. Oltre allo schianto con le due automobili, è rimasta coinvolta nell'incidente anche una bicicletta che si trovava parcheggiata poco distante. Non appena intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dai due abitacoli le due persone che si trovavano ai volanti, rimaste ferite che sono state subito trasportate d'urgenza nel vicino policlinico Umberto I, che dista dal luogo dello schianto poco più di un chilometro. Sembra che siano due le persone rimaste ferite, entrambe gravemente: sono state accolte in ospedale con un codice rosso.

L'intervento dei vigili: chiusa corsia laterale di via Nomentana

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione del sinistro, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno iniziato i rilievi del caso e disposto la chiusura della corsia laterale di via Nomentana, verso Montesacro, per fare strada ai soccorsi. Non è chiara ancora la dinamica del sinistro: a causare l'incidente potrebbe essere stato l'asfalto bagnato o un'azione sbagliata al semaforo.

Spetta ai caschi bianchi, che ne frattempo hanno sequestrato i due veicoli, fare chiarezza su quanto accaduto ieri sera. Attese nelle prossime ore, come spiega il Messaggero, le perizie: una volta appreso a che velocità viaggiano le due auto sarà più facile comprendere la dinamica e le eventuali responsabilità.