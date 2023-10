Schianto frontale fra due auto sulla Rieti-Terni, quattro feriti e due morti: avevano 30 e 33 anni Schianto frontale sulla superstrada Rieti-Terni all’altezza dello svincolo per Greccio. L’impatto è stato violentissimo: le due persone decedute avevano 30 e 33 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nella serata di ieri, venerdì 6 ottobre 2023, nel reatino, lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo per il santuario di Greccio. Due automobile che stavano percorrendo la strada in senso opposto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo.

Le persone ferite nello schianto sono quattro. Due, invece, hanno perso la vita. Si tratta di un trentenne e di un trentatreenne della zona: uno al momento dello scontro si trovava al volante di una delle due utilitarie, l'altro si trovava sui sedili posteriori, a bordo dell'altra automobile.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sul luogo del frontale sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno preso in cura le quattro persone rimaste ferite, anche loro molto giovani. Sono state trasportate immediatamente in ospedale in condizioni che, almeno apparentemente, non sembrano essere preoccupanti. Nella struttura ospedaliera saranno sottoposte ad ulteriori approfondimenti e verifiche.

La dinamica dell'incidente

Oltre a loro, sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno iniziato i rilievi necessari per cercare di ricostruire quanto accaduto. Non è ancora chiara l'esatta dinamica e le cause dello scontro. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Oltre agli operatori del 118 e le forze dell'ordine, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti.