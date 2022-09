Scassina un distributore di preservativi col piede di porco e poi minaccia i poliziotti Il fatto è accaduto intorno alle 5 di oggi, sabato 17 settembre, in via dell’Acqua Bullicante a Roma, quartiere Torpignattara,

A cura di Enrico Tata

Con un piede di porco, tenta di scassinare un distributore di preservativi davanti a una farmacia. Il bottino, però, è misero: c'erano soltanto 19 euro in monetine nel serbatoio del macchinario.

Il fatto è accaduto intorno alle 5 di oggi, sabato 17 settembre, in via dell'Acqua Bullicante a Roma, quartiere Torpignattara, periferia Sud Est della Capitale. L'uomo è stato sorpreso in flagrante dagli agenti di polizia di pattuglia sulla via e il ladro, quando li ha visti arrivare, ha tentato subito di aggredirli con il piede di porco utilizzato in precedenza per forzare il distributore. Bloccato e arrestato, dovrà rispondere di aggressione a pubblico ufficiale e tentato furto.

Sempre a Torpignattara, gli agenti della polizia di Stato hanno sanzionato il titolare di un negozio su via Casilina con una maximulta di 84mila euro a causa di gravissime carenze igienico sanitarie. L'uomo si occupa di vendita all'ingrosso di bevande, che erano stipate all'interno dei locali su terreno non protetto. Inoltre i suoi dipendenti. 17 cittadini stranieri, erano sprovvisti di regolare contratto lavorativo (erano in regola soltanto in due). Non avevano documenti di identità con loro o permessi di soggiorno.

Nel corso degli stessi controlli, gli agenti hanno arrestato due cittadini italiani detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione all'interno dell'abitazione di uno dei due, in seguito sottoposto agli arresti domiciliari, sono stati trovati 210 euro in contanti e mezzo chilo di droga. Complessivamente i poliziotti hanno identificato 32 persone e fermato sette veicoli.