Scappano in Germania senza pagare il pranzo di nozze, lo sposo: “Ora ho saldato il conto” Sarebbe partito il pagamento per il saldo del conto del pranzo di nozze tenutosi in agosto in un ristorante di Boville Ernica, nel frusinate. “Ho pagato tutto, c’è stato un equivoco”, avrebbe spiegato lo sposo, partito per la Germania e irraggiungibile subito dopo il matrimonio.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono sposati in agosto e sono partiti per la Germania subito dopo il banchetto di nozze. Ma senza saldare il conto del ristorante. Così una coppia di novelli sposi del frusinate è finita nelle cronache per la fuga improvvisa e il pagamento non estinto. Mentre c'è chi grida alla truffa per festeggiare e chi è pronto a sostenere che lo stesso matrimonio si tratti di una farsa, proprio dalla Germania alle 13.33 di oggi, mercoledì 4 ottobre, sarebbe partito un nuovo pagamento indirizzato alla famiglia Fabrizi che gestisce il ristorante La Rotonda a Boville Ernica. È qui che è stato organizzato il pranzo di matrimonio ed è proprio qui che sarebbe dovuto rientrare il saldo del conto non ancora sanato.

Il pagamento partito dalla Germania

Il conto di partenza del pagamento è presso una società di servizi bancari con sede a Wiesbaden in Germania. Si tratterebbe del saldo del banchetto del matrimonio fra Moreno P. e la compagna Svenja che, dopo il rito religioso davanti al pastore luterano, sono andati a festeggiare in un ristorante nel frusinate, a Boville Ernica prima di far perdere le loro tracce in Germania.

Nella stessa giornata di oggi, in tarda mattinata, il legale che assiste lo sposo ha comunicato che si sarebbe trattato di un equivoco: "Il mio cliente mi ha pregato di informare la controparte d'avere saldato il conto con questo versamento confermando che non era sua intenzione sottrarsi", ha spiegato.

Non ha tardato ad arrivare la risposta dell'avvocato della famiglia che gestisce il ristorante, che ha spiegato: "Se avremo conferma di questo versamento e se andrà a coprire realmente la parte mancante del conto ritireremo la denuncia", presentata a carico dello sposo per insolvenza fraudolenta nella giornata di lunedì scorso ai carabinieri.

Il pranzo di matrimonio

Secondo quanto raccontato, il pranzo di nozze ha visto la partecipazione di 74 adulti e 15 bambini. Il pagamento mancato, ammonterebbe a circa 1770 euro, a cui occorre aggiungere 400 euro di mancia destinata ai camerieri. "Ha detto che avrebbe pagato dalla Germania e che avrebbe dato 400 euro di mancia ai camerieri – ha spiegato il titolare del ristorante a il Messaggero – Ma ho pagato Siae, complesso musicale, fiori e ovviamente la merce necessaria per preparare il pranzo".